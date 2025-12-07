El Govern asegura que no se ha detectado ningún animal infectado fuera de la zona del brote de peste porcina

Los detalles El conseller de Agricultura, Óscar Ordeig, ha asegurado que se han cumplido los "principales objetivos" para la contención del brote y que solo han detectado 13 jabalíes infectados de los más de 100 analizados.

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Óscar Ordeig, ha confirmado que no se han detectado animales infectados fuera del radio de seis kilómetros en torno a Cerdanyola del Vallès, donde se halló un brote de peste porcina africana. De los jabalíes analizados, solo 13 resultaron positivos. Ordeig ha destacado que se han cumplido los objetivos de contención y se espera reabrir mercados porcinos en el extranjero. Se ha encargado a un experto investigar el origen del brote y se ha iniciado una auditoría. Además, se está trabajando en un segundo radio de contención con diversas medidas. Las granjas en el área afectada serán analizadas, pero no habrá vaciados sanitarios, permitiendo que los animales de cebo vayan al matadero progresivamente.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Óscar Ordeig, ha confirmado este domingo que no se ha detectado ningún animal infectado fuera de la zona del radio de seis kilómetros en torno a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), lugar donde se detectó hace nueve días el brote de peste porcina africana (PPA).

Según ha detallado el conseller en una comparecencia ante los medios de comunicación, se han cumplido los "principales objetivos" para la contención del brote, aunque al mismo tiempo ha pedido no bajar la guardia ante esta enfermedad.

Respecto a los positivos que han encontrado, solo 13 jabalíes analizados estaban infectados del más de centenar que se han analizado. Esta situación, ha señalado, permitirá en los próximos días "reabrir mercados" a los productos porcinos en terceros países, al tiempo que "ha pedido paciencia" y dejar trabajar a los expertos para conocer el origen del brote, una labor que se ha encargado a uno de los "mejores expertos en bioseguridad" de Cataluña, del Estado y de la Unión Europea.

"Todo el mundo está ahora investigando también si puede haber habido o no algún fallo en bioseguridad, pero también, por favor, no descartamos, en base a que tengamos más información, cualquier otra hipótesis", ha expuesto. Sobre la auditoria anunciada este sábado por Salvador Illa, Ordeig ha dicho que este lunes se anunciarán los integrantes del equipo encargado de realizarla.

Además, Ordeig ha informado de que el dispositivo está trabajando "prioritariamente" en el segundo radio de contención, entre los seis y los 20 kilómetros del punto de origen, utilizando unidades caninas, drones, trampas, vallas y repelentes para capturar jabalíes.

En referencia a las granjas situadas en el radio de 20 kilómetros del brote ha explicado que este martes se analizarán las 15 granjas que se sumaron al radio por recomendación de la UE y ha remarcado que "no se harán vaciados sanitarios". Ha dicho que hay 61.500 animales en las 55 granjas del radio y que 35.600 de ellos son de cebo, por lo que son estos los que "de una manera habitual y progresiva" podrán ir al matadero para el consumo humano.

