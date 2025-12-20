El vídeo de los vecinos del barrio marginal de San Lázaro a pedradas con los reporteros de Equipo de Investigación

Los reporteros de Equipo de Investigación se adentraron en 2018 en uno de los barrios más conflictivos de Plasencia: San Lázaro; un lugar controlado por las familias de la droga. Este es el vídeo del tenso momento.

Antes incluso de poner un pie en el barrio de San Lázaro, en Plasencia, los reporteros y cámaras de Equipo de investigación ya sabían que la situación no iba a ser sencilla.

"La policía nos advierte de que es mejor que entremos juntos y con cuidado". Esa fue la consigna que las fuerzas de seguridad trasladaron a los redactores antes de acceder a esta conflictiva zona del norte de Cáceres para grabar con las cámaras en este programa de 2018 que hoy laSexta.com rescata de la hemeroteca.

En el barrio, cuatro familias controlaban el tráfico de drogas y la presencia del equipo de laSexta no fue, en absoluto, bien recibida. La tensión se hizo evidente desde el primer momento en que los periodistas accedieron a sus calles.

Los residentes dejaron claro que no consentirían que se grabara ni a estas familias ni el mercado de heroína y cocaína que operaba en la zona. A la entrada, la advertencia fue directa: "Están con palos; vosotros veréis".

La hostilidad no era nada nuevo. Desde hacía días, los vecinos sabían que el equipo televisivo rondaba el barrio y se habían organizado para impedir su trabajo. Los gritos resonaban en la calle: "Vamos a apedrear a estos hijos de puta".

Algunos adultos llegaron incluso a utilizar a menores para lanzar piedras, con el objetivo de evitar posibles denuncias. Las amenazas se sucedían mientras avanzaban apenas unos metros. "Tú ve por donde te dé la gana pero a mí no me grabes", espetaba un vecino al cámara.

Tal y como explicaba Glòria Serra en este reportaje, la Policía y la Guardia Civil hacían en este barrio unas cinco macrooperaciones al año. Aun así, acercarse a los domicilios de dos vecinos investigados por blanqueo de capitales resultó imposible incluso para los periodistas acompañados por las advertencias policiales.

La escalada de tensión obligó finalmente al equipo a abandonar el barrio sin lograr su objetivo. Permanecer allí suponía un riesgo evidente: su integridad física estaba en juego.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de investigación de 2018.

*Vuelve a ver Equipo de Investigación: millonarios sin blanca en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.