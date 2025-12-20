Antía se alza como ganadora de La Voz 2025

Antía (Equipo Pablo López), Audrey (Equipo Malú), Oihan y Kimi Touw (Equipo Yatra) midieron anoche sus voces en la gran final de La Voz 2025. La cantante gallega fue la gran ganadora.

Fue una gala cargada de emoción, sensibilidad y, sobre todo, magia. La magia que solo las grandes voces pueden hacer surgir. Tras una edición de éxito con artistas de gran altura y talento -no solo entre los 'coaches', sino también entre los concursantes- La Voz llegó a su gran final y anunció a la ganadora de este 2025.

El público fue el encargado de darle la victoria a Antía, mediante sus votos en la web de Antena 3 durante toda la semana.

Así fue la emocionante actuación de Antía

La joven, de 20 años y natural de Pontevedra, dio lo mejor de sí sobre el escenario para interpretar la canción elegida para la ocasión: 'Complicidad' de Vanesa Martín. Una actuación con la que emocionó a su 'coach', Pablo López y a toda la audiencia.

De esta manera, la talent, estudiante de arquitectura y cantante callejera en sus ratos libres, se impuso a los otros tres finalistas: Audrey (del equipo de Malú, que cantó 'I'll Never Love Again', de Lady Gaga) y Kimy y Oihan (del equipo de Sebastián Yatra, quienes interpretaron 'Someone You Loved', de Lewis Capaldi y 'Quédate conmigo', de Pastora Soler, respectivamente).

Antes de convertirse en la vencedora, Antía y Ana Torroja ofrecían un dueto inolvidable que ya ha pasado a la historia del concurso: una elegante versión de 'Se ha acabado el show'.

Las actuaciones musicales de la gran final de La Voz 2025

Pero no solo los concursantes se dejaron la piel en la gran final. También lo hicieron sus 'coaches' y algunos artistas invitados.

La gala arrancó con Laura Pausini interpretando una versión de 'Mi historia entre tus dedos', del cantante italiano Gianluca Grignani (popularizada en España por Sergio Dalma).

Después fue el turno de Malú y Pablo López, que se subieron junto a los cuatro finalistas para compartir dos temas en una actuación conjunta: 'Lo saben mis zapatos' y 'Blanco y negro', además de cantar también en solitario, como Sebastián Yatra. Mika, otro de los 'coaches', también desplegaba su talento, a pesar de que ninguno de sus 'talents' fueran finalistas.

Las eurovisivas Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler rendían homenaje a la canción española con un medley de 'Qué sabe nadie', de Raphael, 'Como yo te amo', de Rocío Jurado, y 'Una estrella en el jardín', de Mari Trini.

El flamenco también tuvo su espacio con Rafael 'El Bomba', Fael, Beli, Ana González, Nereida, Carmen Vento, Diego y Luis 'El Granaino' y su medley de 'Se nos rompió el amor' y 'La quiero a morir'.

Sergio Dalma, David Bustamante, Ana Torroja, Beret y Edurne compartieron escenario con los concursantes y Pablo Alborán emocionó en solitario.

