El relato de un joven adicto a las apuestas deportivas: "Jugaba en siete casas de apuestas"

El joven, que acude a una psicóloga experta en adicciones, ha pasado diez años en los que el juego ha ocupado una gran parte de su vida, por lo que ahora está intentando "encauzarla más allá de las apuestas deportivas. En este vídeo, cuenta su experiencia.

Las apuestas deportivas se han convertido en una puerta de entrada al juego para miles de jóvenes. En los últimos cinco años, el número de apostadores menores de 25 años ha aumentado un 20%, y uno de cada cinco menores reconoce haber apostado alguna vez. En este contexto, Ana Ponce, psicóloga especializada en adicciones, conversa con Raúl, un estudiante que lleva 18 meses sin apostar tras años enganchado al juego y que llegó a seguir a más de una decena de tipsters.

"¿Cómo estás?", le pregunta la psicóloga al inicio del encuentro. "Intentando encauzar mi vida más allá del juego", responde Raúl. Reconoce que todavía hay momentos de tensión. "Empecé a jugar con 18 años y ahora tengo 28. El juego ha ocupado prácticamente un tercio de mi vida", explica. Aislarse de esa dinámica, admite, no es sencillo, aunque asegura que "poco a poco" está logrando avanzar.

Raúl relata que comenzó apostando en una sola casa de apuestas, pero su contacto con los tipsters multiplicó el problema. "Llegué a jugar en siete casas distintas", cuenta. "Antes apostaba solo al fútbol, pero cuando entré con ellos empecé a apostar a baloncesto, tenis… deportes y equipos que ni siquiera conocía", reconoce.

El balance económico es demoledor: calcula que ha perdido entre 10.000 y 15.000 euros en apuestas deportivas, una cifra que resume el impacto real que este tipo de prácticas puede tener en la vida de los jóvenes.

