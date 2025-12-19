El expresidente Bill Clinton aparece en los archivos desclasificados de Epstein en una piscina con presuntas víctimas

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton en una imagen de los archivos desclasificados del caso Epstein.

¿Por qué es importante? Los archivos del caso Epstein contienen más de 300 gigas de información, que incluye desde documentos del FBI, deliberaciones de la Fiscalía General que encabeza Pam Bondi, a materiales sobre la investigación del gran jurado que imputó al delincuente sexual en 2019.

El Departamento de Justicia de EEUU ha hecho públicos este viernes parte de los cientos de miles de archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, pese a la norma que le requería a hacerlo y que firmó el presidente estadounidense, Donald Trump. En una de estas imágenes laSexta ha comprobado que está el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton en una piscina acompañado de mujeres a quienes se les ha tapado la cara para proteger su identidad, pudiéndose tratar de víctimas.

Además de Clinton, también se han encontrado imágenes de la estrella del pop Michael Jackson y el actor Kevin Spacey, aunque no en el mismo contexto que las del expresidente de EEUU.

El Gobierno de Trump ha activado un portal para consultar los cientos de miles de archivos de la investigación que incluye una barra de búsqueda y también permite acceder directamente a registros judiciales, revelaciones del Departamento de Justicia, material que recae bajo la Ley de Libertad de Información y la documentación que desde septiembre ha estado publicando también el comité de supervisión de la Cámara Baja.

La delicada naturaleza del caso complica estos esfuerzos, porque cada documento tiene que ser examinado y censurado para ocultar información sensible y proteger la identidad de las víctimas. "Lo que estamos haciendo es revisar cada documento que vamos a publicar, asegurándonos de que la identidad y la historia de cada víctima estén completamente protegidas, en la medida en que sea necesario", afirmó el fiscal general adjunto, Todd Blanche, a 'Fox News'.

Los archivos contienen más de 300 gigas de información, que incluye desde documentos del FBI, deliberaciones de la Fiscalía General que encabeza Pam Bondi, a materiales sobre la investigación del gran jurado que imputó al delincuente sexual en 2019.

En la campaña para su segundo mandato, en 2024, Donald Trump prometió desclasificar los documentos del caso si era elegido. Sin embargo, una vez en la Casa Blanca, Trump se olvidó de su promesa, e incluso urgió a los republicanos, que controlan ambas cámaras del Congreso (Cámara de Representantes y Senado) a oponerse a ello. La protesta entre las propias bases republicanas obligó a Trump a cambiar de opinión y a recomendar a los republicanos que apoyaran la ley, que finalmente fue aprobada.

Después de que el Congreso revelara los correos electrónicos, Trump ordenó al Departamento de Justicia, que dirige Pam Bondi, abrir una investigación sobre las posibles conexiones entre Epstein con el expresidente demócrata Bill Clinton y con la empresa de servicios financieros JPMorgan.

