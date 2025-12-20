Ni rendidos ni entre lágrimas: Rusia difunde vídeos de soldados ucranianos abatidos creados con inteligencia artificial

Los detalles Cuentas prorrusas en redes sociales han difundido imágenes en las militares lloran desconsoladamente, rendidos ante las tropas rusas caminando con los brazos en alto y lamentando que no quieren "morir en la guerra".

La última estrategia de Rusia contra Ucrania tiene como protagonista la inteligencia artificial. Cuentas prorrusas en redes sociales han difundido vídeos de soldados ucranianos que lloran desconsoladamente, rendidos ante las tropas rusas caminando con los brazos en alto y lamentando que no quieren "morir en la guerra".

Estas imágenes son falsas. Han sido creadas por inteligencia artificial y su objetivo es desacreditar a las fuerzas armadas de Ucrania y desmotivar a la población mostrando a unos soldados que nadie conoce, pero que parecen abatidos.

Su difusión se multiplica en sitios webs de propaganda rusa, en instagram o en TikTok, e incluso el mismo mensaje ha sido repetido por el propio líder ruso, Vladímir Putin: "El enemigo se retira", dijo, en referencia a estos vídeos.

Eso sí, esta no es la primera vez que algo así ocurre. En 2022, un vídeo de Volodímir Zelenski se hacía viral, precisamente por la calidad con el que estaba hecho.

De la misma manera, esta nueva tanda hiperrealista vuelve a tener sus errores y detalles visuales que no tienen sentido. Algo que llama la atención es que la mayoría de los soldados tienen la misma cara.

Muchos dicen rendirse en Pokrovsk, ciudad estratégica en el frente, totalmente destruida, con un gran número de bajas humanas y que Putin trata de presentar como un enclave ya capturado mientras negocia con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así, las imágenes muestran una artimaña informativa más por parte de las fuerzas rusas, que tiene como realidad un costo humano que ninguna inteligencia artificial podrá ocultar.

