Por tradición o superstición: los españoles se rinden al turismo de lotería

Las fechas navideñas traen consigo vacaciones y en muchos casos viajes o escapadas y los españoles han añadido un nuevo abalorio con el que recordar la visita que han hecho a una ciudad: un décimo de lotería. De ahí que ya se haya acuñado un nuevo término para definir a este tipo de desplazamientos: turismo de lotería.

Ya sea por superstición o por tradición, cada vez es más frecuente que frente a administraciones como Doña Manolita o El Gato Negro guarden cola turistas que atraídos por el capricho de la suerte deciden hacer una parada en su recorrido para adquirir un boleto. "En todos los sitios que vamos en Navidad, compramos", ha comentado una chica.

Por otra parte, hay personas que más que turismo ya han convertido en tradición el desplazarse a otra ciudad para adquirir sus participaciones. "Venimos desde Cádiz y venimos aposta a comprar la lotería a Sevilla", han expresado dos señores que han añadido que tienen participaciones de "Toledo, Cádiz, Sevilla, Barcelona, Madrid y Ávila".

En este sentido, los puntos de venta de las localidades afectadas por la DANA se han convertido en un lugar de referencia, según cuentan llegan personas de todas partes. "Vengo a Paiporta por la tragedia que hubo de la DANA y me he llevado 40 o 50 décimos", ha indicado un chico, mientras que la lotera Cristina Piles ha manifestado que gente que "ya vino el año pasado a ayudar este año ha vuelto y ha pedido para llevar a familiares y amigos".

Con todo, ya sea por tradición o por superstición, los españoles ya no nos vamos de una ciudad sin un décimo de lotería, no vaya a ser que justo esta vez sí que toque.

