Redada en San Lázaro de Plasencia: fajos de billetes, drogas por los desagües y 130 implicados en una trama de blanqueo

Equipo de Investigación mostró en un reportaje elaborado en 2016 cómo se desarrolló la caída de los miembros de una presunta red de blanqueo en Plasencia. Los primeros detenidos son los padres del cabecilla, que habían ingresado más de 750.000 euros en efectivo.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria irrumpen en el barrio de San Lázaro, en Plasencia (Cáceres). Tras meses de seguimiento, tienen pruebas del blanqueo de dinero y van a por los miembros de la banda. Las imágenes, emitidas por Equipo de Investigación en un programa de 2016, muestran el momento en que los agentes actúan mientras el barrio duerme.

Puertas blindadas derribadas, registros simultáneos y una orden clara: encontrar la droga que demuestre el origen del dinero. Los primeros detenidos son los padres del cabecilla, que habían ingresado más de 750.000 euros en efectivo. Después caen su hermano y su cuñada, acusados de blanquear casi 150.000 euros. Al desmontar la bañera, los agentes descubren que habían intentado deshacerse de la droga arrojándola por los desagües.

"En el váter y en la bañera había restos de estupefacientes que dieron positivo en cocaína", explicaron fuentes de la Guardia Civil al programa. La red era tan amplia que los registros se prolongaron hasta el amanecer.

Entre los implicados aparece Marisol, la mujer que habría amasado una fortuna de 800.000 euros pese a declarar que su único sustento era la venta de bocadillos. En las imágenes se la ve mostrando joyas y extrayendo un enorme fajo de billetes de una caja, sin saber siquiera cuánto dinero contenía.

Hicieron falta tres agentes para contar los 24.000 euros en efectivo que guardaba. "Estaban tranquilos porque no había drogas en sus casas; probablemente se habían deshecho de ellas antes de la operación", concluye la Guardia Civil.

