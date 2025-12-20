Extremadura se prepara para votar entre críticas, tensiones y la sombra del "pucherazo" alimentada por el PP

Los detalles Los últimos días de la campaña se han visto opacados por el robo de 124 votos por correo que se realizó en una oficina de Correos en Fuente de Cantos (Badajoz).

Este domingo, 890.985 extremeños votarán en las primeras elecciones adelantadas de la comunidad para elegir a los 65 representantes del Parlamento regional. La campaña ha estado marcada por la tensión entre PP y Vox, críticas a Miguel Ángel Gallardo por su causa judicial y acusaciones de "pucherazo" por parte de María Guardiola. La líder 'popular' convocó los comicios tras no alcanzar un acuerdo con Vox para los presupuestos de 2026. Guardiola es favorita, pero enfrenta críticas de Santiago Abascal, líder de Vox, quien la considera incompetente. La campaña se intensificó tras el robo de 124 votos por correo, lo que llevó a Guardiola a teorizar sobre un posible "pucherazo". Pedro Sánchez ha criticado estas acusaciones, mientras que Abascal también ha utilizado el incidente para atacar a Guardiola. Las elecciones decidirán quién presidirá la Junta de Extremadura los próximos cuatro años.

Los ciudadanos de Extremadura se preparan para votar este domingo. Concretamente, 890.985 extremeños tienen derecho a votar en las primeras elecciones adelantadas de la comunidad autónoma para elegir a los 65 representantes que componen el Parlamento regional. Y lo hacen tras una campaña marcada por la tensión PP-Vox, las críticas a Miguel Ángel Gallardo por su causa judicial abierta y la sombra de un "pucherazo" que ha alimentado María Guardiola en los últimos días.

Precisamente fue la líder 'popular' la que decidió convocar los comicios el pasado octubre después de no alcanzar un acuerdo con Vox de cara a los presupuestos autonómicos de 2026, una discrepancia que se ha aumentado con las campañas de ambas formaciones donde los ataques han sido múltiples.

La principal favorita a la victoria es Guardiola, pero Santiago Abascal ya pedía que diera un paso al lado si no lograba alcanzar un acuerdo para gobernar: "Si la señora Guardiola cuando lleguen las elecciones no es capaz de alcanzar un acuerdo, pues quizá tienen que plantearse poner a otra persona. Otro candidato u otra candidata".

El líder de Vox, que prácticamente ha eclipsado en cada mitin a su candidato, Óscar Fernández, calificó de incompetente a Guardiola y ha asegurado que no tiene "cintura suficiente como para saber que si no tiene mayoría absoluta tiene que negociar con otra fuerza política".

Por su parte, el candidato socialista también ha sido duramente criticado por casi todas las formaciones por su causa judicial abierta por presunta prevaricación y tráfico de influencias por la contratación en la Diputación de Badajoz de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

De hecho, la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha adelantado que rechazará un posible pacto con el PSOE extremeño al considerar que Gallardo tiene "una mochila enorme".

El robo de votos

Ahora bien, la campaña electoral ha cambiado completamente de marcha después del robo de 124 votos por correo en Fuente de Cantos (Badajoz) ha llevado a Guardiola a meterse en el barro y teorizar sin pruebas sobre un supuesto pucherazo con el que "alguien" quiere "robar la democracia".

A la presidenta extremeña parece que le ha dado igual que la Guardia Civil indicase como motivo más probable la "delincuencia común", ya que la caja fuerte donde estaban los votos también albergaba 14.000 euros y que también prácticamente todas las personas afectadas ya han vuelto a depositar su papeleta.

"Lo que denuncié ayer es un hecho objetivo. Alguien está robando en la oficina de correos a tres días de unas elecciones el derecho a votar de los extremeños. Claro que lo mantengo", ha sostenido la presidenta extremeña a pocas horas del cierre de campaña. Y, aunque ya no estaba en Extremadura, Alberto Núñez Feijóo también ha abrazado la teoría del pucherazo asegurando que "todo es opinable", pero que lo que no es opinable es esa falta de información y que hace falta mejorar la custodia del voto por Correo.

Precisamente una postura que se ha llevado las críticas de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, desde Villanueva de la Serena (Badajoz) e intentado arropar a un Gallardo al que las encuestas dan un mal resultado, ha criticado a Guardiola por alimentar la idea del pucherazo: "Es el PP de siempre, solamente les valen los resultados electorales cuando ganan y, si no, es un pucherazo".

Y hasta el propio Abascal ha usado la teoría de Guardiola para cargar contra ella: "Hemos visto al PP sobreactuar con los 124 votos robados. A nosotros también nos preocupa... Parece que es delincuencia común, bien. Podemos aceptarlo, pero eso no significa que confiemos en que con un presidente como Sánchez y con una chusma como la del Peugeot, las elecciones estén libres de ser intervenidas o manipuladas".

Todo a menos de 24 horas de que abran los colegios electorales que dirimirán quién presidirá la Junta de Extremadura los próximos cuatro años.

