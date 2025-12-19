Ahora

Mercadona amplía una semana las vacaciones de sus trabajadores y les otorga una mensualidad extra en 2026

Los detalles Esta medida entrará en vigor en 2026 en España y Portugal y permanecerá para el resto de los años, según explica la compañía en un comunicado remitido a los medios.

Mercadona ha anunciado este viernes la ampliación del período de vacaciones de sus trabajadores en una semana más. De esta forma, el cómputo total de días de descanso pasa de 30 a 37 días al año, y beneficiará a 110.000 trabajadores de la compañía. Esta medida, pionera en el sector, entrará en vigor en 2026 en España y Portugal y permanecerá para el resto de los años, según explica la compañía en un comunicado remitido a los medios.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa, que el que Comité de Dirección de Mercadona ha calculado que tendrá un coste anual de 100 millones de euros, la empresa busca seguir reforzando la calidad de los puestos de trabajo y la eficiencia conjunta dentro de la empresa.

"Supone una gran mejora en la jornada anual de los trabajadores y persigue que todos los que forman Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100%", explica en la nota de prensa la empresa presidida por Juan Roig.

Además, Mercadona ha decidido, por segundo año consecutivo, repartir el próximo mes de marzo una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros, equivalente a una mensualidad para cada trabajador, que se sumará a la retribución variable de una o dos mensualidades que ya reciben los empleados en función de su antigüedad.

Mercadona estima que el conjunto de las medidas supondrá un esfuerzo de 380 millones de euros a la compañía, pero recalca que el desembolso se dirige a reforzar la satisfacción de los empleados y reconocer "el esfuerzo individual y colectivo de su extraordinario equipo, pilar fundamental para lograr año tras año unos magníficos resultados en productividad, eficiencia y gestión, clave para alcanzar las metas y objetivos marcados".

Cabe destacar que la empresa ya incrementó este 2025 los salarios de la totalidad de la plantilla en un 8,5%. "Cuanto más se invierte en los trabajadores, mayor es el retorno que recibe", afirma la nota de prensa de Mercadona.

