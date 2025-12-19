La princesa Mette-Marit de Noruega se enfrenta a un trasplante de pulmón, según la Casa Real

El contexto La princesa, esposa del príncipe heredero Haakon, fue diagnosticada de fibrosis pulmonar crónica en 2018, una enfermedad que en los últimos años le ha obligado a cancelar su asistencia a varios actos de la agenda de la Casa Real noruega.

La salud de la princesa Mette-Marit de Noruega ha empeorado debido a su enfermedad pulmonar, lo que ha llevado a sus médicos a preparar un posible trasplante de pulmón. Are Martin Holm, jefe del Departamento de Medicina Respiratoria del Hospital Universitario Rikshospitalet de Oslo, indicó que aún no se ha decidido cuándo se incluirá a la princesa en la lista de espera. Mette-Marit, de 52 años, necesita un régimen de ejercicio y descanso, aunque desea continuar con sus funciones. Diagnosticada con fibrosis pulmonar crónica en 2018, la enfermedad ha afectado su agenda oficial.

El empeoramiento del estado de salud de la princesa Mette-Marit de Noruega en relación con la enfermedad pulmonar que arrastra ha empeorado significativamente en los últimos meses, por lo que sus médicos han comenzado los preparativos de cara a un más que probable trasplante de pulmón, según han indicado los médicos de la Casa Real Noruega.

"Estamos llegando al punto en el que será necesario un trasplante de pulmón, y estamos llevando a cabo los preparativos necesarios para garantizar que esto sea posible cuando llegue el momento", ha asegurado el jefe del Departamento de Medicina Respiratoria del Hospital Universitario Rikshospitalet de Oslo, Are Martin Holm, en un comunicado emitido por los canales oficiales de la Casa Real. "Por el momento, no se ha tomado ninguna decisión sobre cuándo se incluirá a la princesa heredera en la lista de espera para un trasplante de pulmón", ha añadido el médico.

En ese mismo comunicado, la Casa Real ha apuntado que Mette-Marit, de 52 años, necesita cada vez más un régimen de ejercicio específico, descanso y recuperación física, aunque ha manifestado "un gran interés" en seguir desempeñando sus funciones. Asimismo, ha anunciado la institución que la agenda de la princesa se verá afectada, haciendo que sus actividades se adapten en la medida de lo posible a su estado de salud.

"Siempre tuve la esperanza de que pudiéramos controlar la enfermedad con medicamentos y hasta ahora la evolución había sido bastante lenta. Sin embargo, últimamente ha sido más rápida de lo que tanto yo como los médicos esperábamos", ha asegurado Mette-Marit en declaraciones a la televisión noruega 'NRK' que han sido recogidas por 'EFE'.

La princesa, esposa del príncipe heredero Haakon, fue diagnosticada de fibrosis pulmonar crónica en 2018, una enfermedad que en los últimos años le ha obligado a cancelar su asistencia a varios actos de la agenda de la Casa Real noruega.

