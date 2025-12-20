Debajo de un puente en plena alerta por lluvias: así pasan el día los migrantes desalojados en Badalona

Los detalles Los migrantes afectados por la medida del alcalde Albiol han tenido que pasar la noche debajo de un puente después de que tampoco pudieran estar junto al instituto en el que estaban, una situación agravada por las fuertes lluvias.

Ni en un antiguo instituto ni frente a él, pero sí debajo de un puente. Allí es donde han pasado la noche la mayoría de los migrantes que fueron desalojados en Badalona por Xavier García Albiol, una situación que se ha visto agravada este sábado debido a las fuertes lluvias que están azotando a la localidad y por las que Protección Civil ha enviado un Es-Alert.

Para estos 400 migrantes, todo comenzó este miércoles a las siete de la mañana. En ese momento fue cuando tuvieron que abandonar el antiguo instituto en el que vivían ante el desalojo realizado por los Mossos. "Le vamos a mostrar al alcalde que somos más seres humanos que él a pesar de que nos llame salvajes", afirmaba uno de ellos.

Muchos decidieron marcharse por su propio pie, pero dos horas después creció la tensión con aquellos que se mantenían en el lugar. Las autoridades consiguieron completar el desalojo, pero la mayoría se queda sin alternativa habitacional. Solo a 16 personas de las 400 les han dado una opción donde dormir temporalmente. El resto se vieron avocados a la calle.

Su primera noche fuera de allí la pasaron frente al edificio que les ha dado cobijo estos dos años. A la intemperie, en tiendas de campaña, con frío, lluvia porque alquilar, aunque quieran o puedan, no es una opción para ellos en este momento: "Trabajo en restauración, soy cocinero. Y no puedo alquilar, nadie quiere ser vecino de un africano", afirma Maydou Yatah, uno de los desalojados.

También de allí, en menos de 48 horas, les ha desplazado. Es decir, un centenar de personas migrantes se han visto obligadas a vagar por las calles de Badalona frente al discurso de un Albiol que justifica sus acciones diciendo que representan un foco de inseguridad e insalubridad: "Hola, ¿veis esta moto? Pues está robada y ¿sabéis dónde la hemos encontrado? Dentro del B9".

Un desalojo que expertos de la ONU lamentan y que califican de "inaceptable, discriminatorio y profundamente dañino". Su tercera noche la han pasado debajo de un puente. Allí hay goteras, pero eso no hace que el ayuntamiento les ofrezca una alternativa. Una incertidumbre a la que se suma la alerta por inundaciones que ha sonado este sábado y que deja aún más vulnerables a quienes no tienen dónde refugiarse.

Propuesta de la Generalitat

Ante la falta de soluciones del Ayuntamiento de Badalona, la portavoz del Govern, Silvia Paneque, ha pedido a Xavier García Albiol reabrir el albergue de Can Bofí Vell para acoger a los desalojados del antiguo instituto B9, aunque el consistorio ya lo rechazó este jueves por problemas estructurales.

En declaraciones desde Tortosa (Tarragona), Paneque ha recordado que la Generalitat planteó reabrir este albergue con la colaboración de Càritas y Creu Roja, y ha dicho que el Govern no puede actuar sobre una equipamiento municipal: "Nosotros no podemos actuar sobre una infraestructura que es municipal. Necesitamos que sea el ayuntamiento en el que inste a hacerlo".

En este sentido, ha insistido en que el Govern puede poner recursos económicos y humanos a disposición del Ayuntamiento de Badalona "para poner el albergue en marcha": "Necesitamos también que el Ayuntamiento de Badalona se mueva en esta dirección.

No obstante, García Albiol ha asegurado en una entrevista de '3CatInfo' que "no hay solución mientras no controles la entrada de la inmigración irregular: "No puedes acoger absolutamente a todo el mundo".

Además, ha dicho textualmente que, al estar en una situación administrativa irregular, los desalojados "viven de recoger chatarra" o de cometer "delitos". También ha cifrado en 670.000 euros el coste de pagar la pensión y la comida a los migrantes que vivían en el B9, lo que asegura que el Ayuntamiento no puede asumir.

