Mucha foto y poco Trump: los últimos archivos de Epstein desvían la atención del presidente

El contexto El Departamento de Justicia de EEUU publicaba este viernes parte de los cientos de miles de documentos del caso del pederasta, pese a la norma que le requería a hacerlo en su totalidad. Esto ha aumentado las sospechas sobre si el presidente esconde algo en relación al delincuente y sus fiestas.

Jeffrey Epstein, fallecido en 2019, sigue siendo foco de escándalos debido a la publicación de miles de documentos relacionados con sus fiestas, implicando a personalidades como Bill Clinton y Mick Jagger. Sin embargo, Donald Trump apenas aparece en estos archivos, a pesar de que su gobierno estaba obligado a publicarlos íntegramente. En una imagen, Trump aparece junto a Maxwell, ex pareja de Epstein, y en otra, su libro dedicado a Epstein. Un documento comprometedor menciona a Trump en una denuncia de una menor contra Epstein. Aunque los republicanos intentan desviar la atención hacia Clinton, la censura de documentos ha generado más sospechas sobre Trump.

Jeffrey Epstein, fallecido en 2019, sigue protagonizando escándalos. Los miles de documentos sobre las fiestas y encuentros del conocido pederasta siguen señalando a personalidades de todo tipo, como al expresidente Bill Clinton o el cantante Mick Jagger, quienes aparecen en algunas de sus imágenes. Eso sí, a quien cuesta encontrar en los últimos archivos es al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Departamento de Justicia de EEUU hacía públicos este viernes parte de los cientos de miles de archivos del caso del delincuente, pese a la norma que le requería a hacerlo y que firmó el líder estadounidense. Eso sí, encontrar al republicano entre estos es como buscar una aguja en un pajar.

En una de las imágenes, en la que aparecen diferentes fotografías juntas, aparece la cabeza del republicano asomada entre más archivos, casi sin percibirse que es él. Esta es una foto en la que posa entre otras con Maxwell, la ex pareja y conseguidora de Epstein.

A diferencia de los documentos publicados en las últimas semanas por los demócratas, en estos últimos, difundidos este viernes por su Administración, el presidente parece que apenas formó parte de la vida del proxeneta.

En otra imagen se muestra otro pequeño detalle: su libro tras un jarrón. Un libro que en su interior guarda una dedicatoria: "Para Jeff, ¡eres el más grande!". Entre estos archivos, el documento más comprometedor es la denuncia de una menor contra Epstein.

Según recogió la policía, el pederasta llevó a la víctima a la residencia de Trump para presentársela. "Al presentarle a la víctima, de 14 años, Epstein le dio un codazo a Trump en broma y le preguntó: '¿Esta es buena, verdad?'. Trump sonrió y asintió. Ambos rieron entre dientes y la víctima se sintió incómoda, pero era demasiado pequeña para entender por qué", recogía la denuncia. Cuatro años después, la menor participó en el concurso de belleza Miss Tenn USA, propiedad de Trump.

Un papel secundario

El magnate republicano ocupa siempre un papel secundario en estos archivos, que su Gobierno estaba obligado por ley a publicar íntegramente este viernes. Sin embargo, la publicación no solo ha sido parcial, sino a quien más hemos visto es al expresidente Bill Clinton.

El expresidente aparece relajado en un jacuzzi, con los brazos detrás de la cabeza, acompañado por otra persona cuyo rostro fue censurado para proteger su privacidad. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue de las primeras en compartir la fotografía en su cuenta de X, donde reaccionó con un mensaje de asombro: "¡Dios mío!".

Aunque las imágenes en las que aparece Clinton no son, en un principio, comprometedoras, parecen formar parte de una estrategia de los republicanos para desviar la atención de Trump. Su reputación estaba muy tocada desde el escándalo con Mónica Lewinsky, y han encontrado en él su chivo expiatorio.

Aún no han sido publicados todos los archivos y por lo que parece, esta estrategia republicana no ha salido del todo bien de cara a la sociedad: la censura de miles de documentos ha levantado todavía más sospechas sobre qué oculta Donald Trump.

