El testimonio de un joven atrapado por las apuestas: "Me hice una cuenta con 16 años con el nombre de mi hermano..."

Un joven relata a Equipo de Investigación cómo empezó a apostar con solo 16 años utilizando el DNI de su hermano. "Los tipsters te venden que es muy fácil ganar dinero", explica.

La adicción al juego no siempre empieza con grandes apuestas, sino con un clic. Un joven accede a hablar con Equipo de Investigación y relata cómo comenzó a apostar siendo menor de edad, con apenas 16 años. "Me hice una cuenta usando el DNI de mi hermano y empecé a seguir a los tipsters, que te venden que ganar dinero es facilísimo", explica.

El problema se agravó cuando empezó a tener ingresos propios. "Con 19 años, al cobrar mi primer sueldo, empecé a gastar dinero fuerte", recuerda. A partir de ahí, las apuestas se multiplicaron y el control se diluyó.

El joven detalla cómo entró en el universo de los tipsters y por qué decidió confiar en ellos. También reconoce uno de los momentos más duros de su adicción: hace justo un año tenía pareja y había planeado regalarle un viaje por su cumpleaños, pero acabó apostando ese dinero… y lo perdió. "Este verano, en una sola semana, llegué a perder 1.200 euros", confiesa.

En los peores momentos, admite, llegó a hacer hasta siete apuestas diarias, una dinámica que resume la rapidez con la que el juego puede pasar de entretenimiento a dependencia.

