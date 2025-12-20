El último testigo de Antonio Anglés en el barco: "No pudo salir solo, alguien le abrió la puerta"

Kenneth Stevens, capitán del barco 'City of Plymouth', cuenta los últimos momentos en los que se tiene constancia de lo que hizo Anglés tras el crimen de las niñas de Alcàsser, como explica a Equipo de Investigación en un programa de 2018.

El último rastro conocido de Antonio Anglés conduce al City of Plymouth, el buque en el que fue localizado cuando intentaba huir como polizón rumbo a Irlanda. En un programa de Equipo de Investigación emitido en 2018, su capitán, Kenneth Stevens, rompió su silencio y relató por primera vez lo ocurrido a bordo.

"Antes de llegar a Dublín fue la última vez que vi a Antonio Anglés. Un tripulante lo encontró en la cabina de dirección, cerca de la sala de máquinas, y lo llevó hasta mí. Apenas hablaba. Pensábamos que era portugués porque llevaba un pasaporte de Portugal. Estaba callado, bien vestido, como un pescador. Nada parecía extraño", recuerda.

Según su testimonio, decidieron encerrarlo primero en un cuarto y después en un camarote, siempre bajo vigilancia. "Aun así consiguió escapar durante la noche en una balsa salvavidas hinchable. Había unos siete metros hasta el agua. Fue una maniobra temeraria", explica. Tras emitir una alerta por radio, un avión lo localizó y fue devuelto al barco.

"Lo encerramos de nuevo en el mismo camarote. Cerramos las ventanas, las atrancamos y aseguramos la puerta. Era imposible que pudiera abrirla desde dentro", insiste Stevens. Sin embargo, al llegar al puerto de Dublín, Anglés había desaparecido. "La madera seguía colocada en la puerta. Alguien tuvo que dejarle salir y volver a ponerla. No pudo escapar sin ayuda", afirma.

El capitán asegura que la policía le trasladó entonces una sospecha inquietante: alguien de la tripulación podría haber colaborado en la huida. "No puedo decir de quién sospechaban, no había pruebas", concluye.

Hoy, más de tres décadas después del crimen de Alcàsser, el misterio sigue abierto. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Catarroja ha rechazado declarar muerto a Antonio Anglés, por lo que, legalmente, continúa en paradero desconocido y en busca y captura hasta la prescripción del caso, prevista para el 14 de diciembre de 2029.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.