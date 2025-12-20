El carácter violento de Antonio Anglés, según un amigo de la infancia: "Se ponía loco"

Equipo de Investigación analizaba en 2018 la fuga del asesino de las niñas de Alcàsser y hablaba con personas cercanas. "Éramos la 'Banda de Calígula', nos detenían, nos soltaban y, a las pocas horas, ya estábamos detenidos de nuevo", señala un conocido.

Más de tres décadas después, el paradero de Antonio Anglés sigue siendo una incógnita. Su huida tras el asesinato de las niñas de Alcàsser —Toñi, Miriam y Desirée, secuestradas, torturadas y asesinadas en 1992— se ha convertido en uno de los grandes enigmas de la crónica negra española. Pese a los numerosos intentos por localizarlo, ningún investigador ha logrado dar con su rastro.

En un especial de Equipo de Investigación emitido en 2018, el programa reconstruyó el perfil del criminal a través del testimonio de vecinos y personas que lo conocieron desde joven. Entre ellos, un amigo de la infancia que relató el entorno delictivo en el que se movía Anglés. "Éramos la 'Banda de Calígula'. Nos detenían, nos soltaban y a las pocas horas volvíamos a estar detenidos. Robábamos coches, los desvalijábamos y entrábamos en tiendas para llevarnos el dinero", recordaba.

Según su testimonio, con poco más de veinte años Anglés ya traficaba con cocaína y heroína desde su propia casa. "Por mucho que su madre le dijera que no lo hiciera, él hacía lo que quería. Hubo muchas redadas, pero siempre conseguía escapar, ya fuera por el tejado o por cualquier otro lado", añadía.

El amigo también describía su carácter: "Era un chaval inteligente, no era tonto. Pero cuando discutía con alguien, se ponía loco, muy nervioso, se ahogaba".

Pese a sus revelaciones, quiso marcar distancia de forma tajante con el asesino y con los crímenes de Alcàsser. "Prefiero que no me relacionen con él en el caso de las niñas. No he tenido nada que ver", subrayaba.

