"Es mi plan de jubilación": un coleccionista de Lego muestra a Equipo de Investigación su pieza más valiosa

Equipo de Investigación entrevista a Garci, un hostelero que atesora una impresionante colección privada de Lego que supera los 2.000 kilos y cuyo valor estima entre 40.000 y 45.000 euros. El coleccionista abre las puertas de su archivo personal al programa —bajo estrictas medidas de seguridad— y explica qué factores hacen que algunas piezas se revaloricen y cuáles son sus sets más codiciados.

Entre todos ellos, hay uno que sobresale. Se trata de una caja que conserva precintada y que muestra ante las cámaras con especial cuidado. "No la quiero abrir porque es como mi plan de jubilación para el día de mañana", reconoce Garci. La compró por 180 euros y hoy calcula que podría valer alrededor de 400.

