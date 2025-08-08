Un trabajador arriesga su puesto por contar la verdad sobre las devoluciones en Amazon: "Si me pillan..."

¿Qué pasa con los productos de Amazon que se devuelven? "Yo llevo unas 300 o 400 cajas de devoluciones diarias. Imagina a nivel nacional", admitío un camionero en este programa de Equipo de Investigación.

Equipo de Investigación consiguió hablar con un transportista sobre los productos de Amazon que se devuelven, pero decidió hacerlo por WhatsApp para mantenerse en el anonimato. "Llevo currando como camionero para Amazon tres años, o así. Si me pillan que estoy contando esto, no me volverían a dejar entrar", aseguró ante las cámaras del programa.

El camionero desveló que las devoluciones es algo que se da "todos los días", poniendo como ejemplo su caso personal: "Yo llevo unas 300 o 400 cajas de devoluciones diarias solo. Imagina a nivel nacional".

Sin embargo, el contenido de los paquetes resultaba ser un misterio hasta para él mismo: "Yo no puedo ver los productos que se devuelven, solo lo sabemos cuando son televisiones porque se nota por las dimensiones".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

