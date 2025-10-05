Un hostelero. contundente sobre los derechos de los trabajadores: "El que no pueda con los gastos que se vaya a su casa"

Los gastos fijos del empresario ascendían a 24.000 euros mensuales cuando fue entrevistado por Equipo de Investigación, sin embargo, los sueldos de sus trabajadores superaban los 1.400 euros al mes: "Vivo para el negocio, para que podamos vivir las cuatro familias".

El mundo de la hostelería no es fácil, sobre todo en los últimos años con la subida incesante de precios de los alimentos y productos, y Carmelo Rojas lo sabe bien. Este empresario hostelero con 43 años de experiencia contaba a Equipo de Investigación en 2022 como afectaban estas subidas a su negocio, incluida la del precio de luz.

Sus gastos fijos ascendían entonces a 24.000 euros al mes, todo ello sin tener cocinero, ya que no podía permitírselo. Aun así, solo había subido un euro el precio de su menú del día. "No tengo vacaciones, no tengo días libres, vivo para el negocio, para que podamos vivir las cuatro familias", explicaba en el programa.

En ese momento solo tenía tres camareros, ya que tuvo que prescindir de otros tres para poder hacer frente a las cuentas. Según indicaba, cada uno de ellos cobraba 1.400 euros por ocho horas diarias. "Hay muchos hosteleros que se aprovechan y pagan en negro. El que esté que esté y el que no que cierre y se vaya a su casa", aseveró.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación del 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.