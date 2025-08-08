La guerra contra Amazon: Un empresario denuncia pérdidas millonarias por devoluciones

Amazon en el punto de mira: en este programa de Equipo de Investigación un empresario reclamó al gigante del e-commerce tres millones y medio de euros por impagos y devoluciones. En una ocasión, llegó a recibir "piedras".

Equipo de Investigación intentó contactar en 2022 con un gran proveedor chino que vendía devoluciones de Amazon a un empresario catalán. El gran empresario chino conseguía dar salida a sus devoluciones, pero otros acababan en la ruina.

En este fragmento, el equipo de Glòria Serra se citó con un empresario madrileño que había emprendido una batalla legal contra Amazon por las devoluciones. El hombre señaló que trabajó con Amazon de 2015 a 2019, y mostró el contrato con la política de devoluciones que pactó con el gigante del e-commerce, en el que se indicaba que el empresario "pagará por adelantado los gastos de transporte".

El empresario llegó a facturar 20 millones de euros vendiendo a través de la plataforma de comercio online. El comercio a través de Amazon supone el 95% de su negocio. Sin embargo, el problema venía con los productos que eran devueltos, por los que tenía que pagar "1,99 euros", y que, en algunas ocasiones venían "destrozados o usados ", lo que suponía una pérdida de dinero para el empresario.

¿Cómo es posible que se devuelvan productos en esas condiciones?

"El problema es que Amazon nos lo manda todo a nosotros y nosotros somos los que revisamos la devolución. Tenemos que reclamar y Amazon decide si la devolución es correcta o no, y en el 99% de los casos da la razón al cliente, por lo que a ti te quitan el dinero, pagas el gasto de envío y de recogida, y el producto es inservible, de manera que al final quien sale perdiendo no es ni Amazon ni el comprador, sino el vendedor", explicó el empresario.

Así, el hombre denunció haber perdido"más de un millón de euros con las devoluciones" . "En una ocasión, un cliente nos estafó más de 1.500 euros. Compró un abrigo de Armani, unas zapatillas de Armani y un chaleco de Armani, y nos devolvió un chaleco de Repsol, unas zapatillas completamente destrozadas, y en otra ocasión nos mandaron piedras", recuerda el empresario, quien reclamó a Amazon tres millones y medio de euros por impagos y devoluciones que nunca llegaron a su almacén, o que contenían productos distintos a los vendidos.

