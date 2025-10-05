"Nos mandaba a un sótano y nos el sueldo en un sobre": un camarero tras denunciar a su jefe a la Inspección de Trabajo

Carlos Muñoz, que trabaja en el sector de hostelería en Córdoba, contaba a Equipo de Investigación en 2022 las "prácticas inusuales" que se realizan en el sector que "son algo habitual".

En el mundo de la hostelería las irregularidades pueden ser el pan de cada día de los trabajadores. Equipo de Investigación analizaba en 2022 cómo funciona el sector y hablaba con algunos trabajadores que se habían visto obligados a denunciar tras aguantar tropelías de los empresarios hosteleros. Era el caso de Carlos Muñoz, un camarero de Córdoba, que desvelaba los motivos por los que denunció a su antiguo jefe ante Inspección de Trabajo.

El trabajador revelaba que estaba "oficialmente contratado por 10 horas semanales" aunque realizaba mínimo 40. Treinta horas extra que, según explicaba, se pagaban en B. "Al final de mes nos mandaba a una especie de sótano que tenía dentro del bar, donde nos entregaba en mano, en un sobre, la cantidad total del sueldo sin cotizarlo", comentaba.

Una práctica que, según Carlos, es "bastante usual" en la hostelería: "Si quieres comer y pagar el alquiler, tienes que pasar por esto".

En su caso, Carlos sostenía que no recibió su contrato hasta pasados tres meses de empezar a trabajar y tras insistir. Respecto a los días cotizados, señalaba que al estar contratado solo por 10 horas semanales, después de ocho o nueve meses "solo había cotizado 15 o 20 días", algo con lo que ni siquiera te corresponde paro. Todo esto le llevó a presentar una denuncia anónima ante Inspección de Trabajo.

Después, su jefa mandó audios de WhatsApp a los trabajadores detallando qué decir a los inspectores de Trabajo, como que trabajaban solo dos horas o que no tenían un grupo de WhatsApp: "Recordadlo, que es muy importante".

