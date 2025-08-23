El dueño del bar donde se grabó el 'mamading' de Magaluf: "No tengo ganas de seguir aquí"

Droga caníbal, pub crawling, mamading... Son términos que nos trasladan directamente a Magaluf, concretamente a Punta Ballena, una calle de 400 metros de puro desfase que destapó Equipo de Investigación en 2014.

¿Pueden dos minutos de vídeo cambiar el destino de un sector que mueve millones de euros? El equipo de Glòria Serra analizó en este reportaje de 2014 el viral que catapultó a Magaluf al centro de un escándalo de dimensión internacional: el 'mamading'.

En este fragmento, los reporteros se dirigen al bar donde se grabó el vídeo. Está cerrado, pero el dueño no estaba lejos, se trataba de un empresario de la zona con varios negocios inmobiliarios que citó a los reporteros en una de las zonas más exclusivas de la isla para charlar.

¿Qué hay detrás del polémico video que se grabó en su local?. "No entiendo el tema del vídeo porque se lleva haciendo 40 años en Magaluf. Me ha afectado porque me han puesto una denuncia de 55.000 euros y un año de cierre. Tengo mis dudas de que sea en mi local. Muchísimas dudas", desveló el hombre.

El empresario afirmó tener miedo, explicando las medidas que había tomado: "He optado por coger y quitarme mis negocios de en medio, no tengo ganas de seguir en Magaluf...He puesto todos los negocios en traspaso y alquiler". Puedes escuchar toda la entrevista en el vídeo sobre estas líneas.

