La fiscal de Memoria Democrática, sobre las medallas de oro entregadas a Franco: "La familia estaría obligada a devolverlas"

Equipo de Investigación hablaba en 2024 con Dolores Delgado, que explicaba que se debería realizar una investigación para determinar si los objetos personales de Franco pertenecen a la familia o al Estado, aunque en el caso de las medallas honoríficas deben ser devueltas.

Algunos instituciones y ayuntamientos llevan años reclamando a la Fundación Francisco Franco las medallas de oro entregadas al dictador mientras que la organización niega tenerlas. En un especial de Equipo de Investigación de 2024, el programa indagaba este extremo y hablaba con algunas partes implicadas.

Entre ellas con Dolores Delgado, fiscal de Memoria Democrática, que explicaba que es necesario hacer una investigación acerca de los objetos personales de Francisco Franco para determinar si pertenecen a sus herederos o al Estado. "En principio hay que determinar de si esos bienes son propiedad de los herederos de Franco. Hay que hacer una investigación. En una dictadura se confunde lo público y lo privado", aseveraba.

Sin embargo, muchos ayuntamientos han solicitado sin éxito la devolución de las medallas que entregaron a Franco mientras era dictador. Unas medallas de oro que la familia sí debería entregar según la fiscal: "Estarían obligados a devolverlas sí".

