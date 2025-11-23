El nieto de Franco, al preguntarle por la subasta de objetos del dictador: "Hago con mis cosas lo que quiero"

Un vendedor reconoce a Equipo de Investigación que la familia Franco habló con él hace algunos años para vender artículos que habían pertenecido al dictador. "Empezaron con mobiliario, con estuches...", cuenta.

Pese a la represión o los cientos de fusilamientos durante la dictadura, parece que medio siglo después de la muerte de Francisco Franco aún quedan nostálgicos de su figura y la familia del dictador todavía saca rédito de su legado. En un especial de Equipo de Investigación de 2024, los reporteros del programa descubren que sus herederos ponen a la venta en diversas subastas del mundo material militar, medallas de oro, regalos oficiales de otros jefes de Estado, o valiosas joyas que lució Carmen Polo.

En la mayor feria del coleccionismo militar de nuestro país, que se celebra en la capital de España desde hace 27 años, se ofertan todo tipo de artículos para nostálgicos del franquismo y del régimen nazi. Uno de los vendedores asegura que "nadie se atrevería" poner ahí a la venta objetos personales de Franco porque "son cosas muy delicadas que tiene la familia". Otro vendedor sostiene que no tiene nada de Franco, pero admite "contactos con la familia", en concreto, "con los nietos".

"Empezaron con mobiliario, con estuches. Estábamos todos atónitos porque empezaron a salir estuches en los que ponía 'a su excelencia Francisco Franco'. Se llenó el Rastro de ellos. En 2017 la familia Franco vino a hablar con nosotros, cuando quitaron la casa -Se refiere al piso donde vivía la familia en Madrid, en Hermanos Bécquer-, entonces acabaron muchas cosas desperdigadas por ahí", sostiene el hombre.

El programa localiza al nieto pequeño del dictador, Jaime Martínez-Bordiú, y le pregunta por los objetos de Franco a la venta en casas de subastas de todo el mundo. "Yo hago con mis cosas lo que quiero", responde.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2024 de laSexta.

