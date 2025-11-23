Una casa de subastas canadiense cuenta cómo se hizo con la mayor colección de objetos de Franco

La empresa relataba en 2024 a Equipo de Investigación que tenía en su haber hasta 55 objetos del dictador. "Nos los vendió la familia", reconocían.

Ya hace medio siglo que murió Francisco Franco pero su legado permanece en la memoria histórica de los ciudadanos y, al parecer, sus pertenencias pululan por todo el mundo. Concretamente, según pudo comprobar Equipo de Investigación en 2024, una casa de subastas canadiense era la que había atesorado la mayor colección de objetos personales del dictador. Todos ellos vendidas por la propia familia Franco.

Un anticuario pone a la venta 28 artículos que el dictador recibió como jefe de Estado, eso sí, a más de 6.000 kilómetros, en Canadá. Hasta 14 placas y medallas de honor que recibió de varios ayuntamientos, algo reclamado actualmente por las instituciones; una espada de la Armada española; una pistola; un uniforme naval... hasta una pitillera. Todo ellos valorado en miles de euros.

Aunque el programa comprueba que no se ha vendido todo el lote. El total de los objetos vendidos es de 7.668 euros, el resto del lote aún no vendido asciende a más de 23.000 euros.

"Ahora somos los propietarios de estos artículos"; contaba entonces la empresa canadiense, que asegura que ha sido la familia quien los ha vendido, sin poder especificar un nombre. "Tenía un contacto en España que coordinó la venta en 2022", reconocía, a la vez que aseguraban que habían tenido hasta 55 objetos del dictador.

