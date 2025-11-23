La Fundación Francisco Franco niega poseer las medallas del dictador: "No tenemos nada"

El presidente de la organización, actualmente con el procedimiento para su extinción abierto, aseguraba en 2024 a Equipo de Investigación que no tenía estas piezas reclamadas por algunas instituciones. "Pedirlas es una prueba clara de traición", sentenciaba.

Pese a que hace unos meses el Gobierno abrió el procedimiento para dar por finiquitada la Fundación Francisco Franco, lo cierto es que la organización, medio siglo después de la muerte del dictador, sigue operando. En un especial de 2024 de Equipo de Investigación, el programa indagaba en la actividad y posesiones de la misma.

Así, los reporteros se trasladaban hasta su sede, al lado del conocido Paseo de la Castellana, para saber qué ocurrió con las medallas que algunos ayuntamientos regalaron a Franco cuando visitaba diferentes ciudades. Allí, el presidente de la fundación, Juan Chicharro, asegura que no tiene "ni idea de qué ha pasado con las medallas" de oro. "Desde luego, en la Fundación desde luego no tenemos nada", afirmaba entonces.

"Supongo que las habrán heredado sus herederos, pero nosotros no las tenemos, yo no las tengo", comentaba Chicharro. "Ya me gustaría tener alguna, como la laureada, por ejemplo, pero no las tenemos", agregaba.

Al indicarle entonces que algunas instituciones estaban reclamando que les devuelvan estas medallas, el hombre respondía que eso "es una prueba clara de la traición en el país de los traidores". "Instituciones y personas que le debían todo le abandonaron y ahora se esconden detrás de lo que sea", añade.

