El general franquista Queipo de Llano recibió durante años rentas de arrozales que no tenían actividad

Equipo de Investigación analizaba en 2022 las cuentas de la Fundación Queipo de Llano y descubría que solo en 2019 las rentas obtenidas por los arrozales ascendieron a más de 100.000 euros.

El teniente general franquista Gonzalo Queipo de Llano fue una figura más que controvertida durante el régimen. Responsable de la matanza de cientos de personas, también se hizo con una de las fincas más avanzadas de le época, Gambogaz, en Camas, Sevilla, dando rienda suelta a su lado más empresarial.

Equipo de Investigación accedía en 2022 a las cuentas de la Fundación Queipo de Llano y descubría que estuvo sin actividad durante años, pero siguió recibiendo rentas de unos arrozales. Sin embargo, desde 2013 cumple con sus obligaciones y realiza donaciones a distintas organizaciones infantiles. Aunque solo en el 2019, las rentas obtenidas por unos arrozales ascienden a más de 100.000 euros.

A través de supuestas donaciones del pueblo Queipo de Llano se hizo con 150 hectáreas de terreno en el arrozal más grande de Europa. Una de las familias que explotan las tierras que conserva la fundación denunciaba, además, que les habían triplicado la renta.

