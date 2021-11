Equipo de Investigación puso el foco en los talleres textiles de Marruecos donde se confecciona ropa que posteriormente se etiqueta como 'made in Spain'.

El programa intentó grabar los lugares donde se hacen las prendas y para ellos buscó la ayuda de un líder sindicalista. "Vamos a pasar para que se vean los talleres ilegales, son garajes, no tienen ventilación de nada. También trabajan con empresas españolas", aseguró el hombre.

Sin ningún tipo de rótulo en sus puertas, lo único que se encuentra en la entrada son algunos coches de alta gama y también vigilantes de seguridad. Dentro hay gente que apenas gana 200 euros al mes.

Equipo de Investigación grabó desde un vehículo las puertas, pero no se detuvo. "Es mejor no parar para no tener problemas con los guardianes, los patrones y después con la Policía. En Marruecos hay que controlar todo lo que se hace", explicó el líder sindicalista.

Poco después de que el hombre avisara del peligro, se acercaron a hablar con el equipo y tomaron nota de la matrícula del coche. A continuación, comenzaron a increparnos, querían que detuviéramos la grabación y que nos fuéramos. Para asegurarse de su objetivo, entraron en el vehículo y nos quitaron las cámaras. Justo en ese momento, la grabación se corta.

Por otro lado, Equipo de Investigación recogió la denuncia de dos trabajadoras textiles de Marruecos: aseguraban estar subcontratadas ilegalmente para marcas de moda españolas. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hacer referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2014 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.