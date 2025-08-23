Una exempleada de Zara desvela el 'modud operandi' de una condenada por devolver ropa usada: "Aquí tengo dos chaquetas, una nueva y otra vieja"

Equipo de Investigación viajaba en 2022 a Zaragoza, la ciudad en la que operaba la clienta condenada por devolver ropa usada a una famosa cadena de ropa. "Cortaba las etiquetas de la prenda nueva y vieja y las intercambiaba".

La mayor cadena de tiendas de ropa de España denunció a una de sus clientas habituales en Zaragoza por un delito continuado de estafa. La mujer, de 34 años, condenada a seis meses de prisión y un año de prohibición de acceso a los establecimientos del grupo, tuvo que pagar además 452 euros. Una sentencia considerada pionera en este tipo de casos.

Equipo de Investigación viajaba en 2022 hasta la capital aragonesa para conocer su 'modus operandi' . Luis María Gabás, periodista de El Periódico de Aragón, contaba en el programa que se trataba de una forma de estafar "muy peculiar". "Yo nunca la había visto ni los policías tampoco", aseguraba.

Al parecer, la clienta compraba la ropa en tienda física u online y luego devolvía sus pedidos cambiando las etiquetas para hacer pasar una prenda antigua por una nueva. "Ella sabía perfectamente que hay una serie de códigos que llevan las prendas de vestir que dicen el color, no tanto qué producto es en sí mismo. Entonces, cuando el dependiente utilizaba la pistola para hacer la devolución, no había ninguna alarma porque salía un pantalón azul, cuando en realidad, no era ese pantalón azul", detallaba.

Otro de sus trucos era dirigirse siempre al empleado que estuviera más atareado, además de servirse de los cambios de turno para que no le atendiera siempre la misma persona.

Teresa Benito, una exdependienta de una tienda de ropa, explicaba en este reportaje cómo esta mujer procedía a realizar los cambios de etiqueta de una manera muy gráfica: "Aquí tengo dos chaquetas, una es nueva y otra vieja. Ambas tienen etiquetas internas. Encontes ella cortaba o descosía las etiquetas y la etiqueta de la nueva nos la metía en la vieja".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 de laSexta.

*Puedes volver a ver el programa de'Equipo de Investigación: el precio de las devoluciones' en atresplayer.com.