El empresario más veterano de Magaluf presenta a su guardaespaldas ante las cámaras: "Tiene un tiro en la pierna, de su época con Berlusconi"

Equipo de Investigación puso el foco en la guerra entre clanes empresariales que compiten ferozmente por el turismo barato y descontrolado en Magaluf. Entre todos los nombres, uno destacaba con fuerza: Alejandro Jara.

Equipo de Investigación charló en este fragmento con Alejandro Jara, el empresario más veterano de Magaluf dispuesto a pagar cualquier precio por conservar el gran negocio del turismo barato.

Los reporteros se adentraron en la noche mallorquina para documentar cómo operaban "sus soldados": los tiqueteros, hombres desplegados en las calles que luchan cada noche por atraer clientes a las discotecas. Jara, considerado el empresario más veterano del lugar, colocaba a sus tiqueteros estratégicamente a lo largo de la calle. "No los mueve de ahí ni el general Moscardó", declaró ante las cámaras de laSexta.

Mientras paseaba por lo que él llamaba "su calle", Jara reveló al reportero un detalle sobre su guardaespaldas: "Fue parte del equipo de seguridad de Berlusconi. Tiene un tiro en la pierna".

