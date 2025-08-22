El enfado de un peregrino a quienes faltan el respeto al Camino de Santiago: "Pensaba que estaba en la Feria de Abril"

Equipo de Investigación charló con un peregrino que criticó a quienes no se tomaban en serio el Camino de Santiago: "Hay listos que ofrecen llevar a la gente que está más hecha polvo al siguiente pueblo por 100 euros".

Víctor Elizalde, un peregrino, comenzó a grabar su diario del Camino 1.000 kilómetros antes de llegar a Sarria. Precisamente, a su paso por Sarria, descubrió que hasta el servicio público de Correos recogía maletas.

"He grabado vídeos, porque me parecía extraño. Ha habido momentos en los que pensaba que estaba en el Rocío o en la Feria de Abril", expresó a sus seguidores, criticando que había escuchado a gente "cantando canciones de Bisbal a gritos". "Cosas religiosas lo entendería pero esto me parece extraño. ¿Quién se puede encontrar así a sí mismo? Yo no me lo creo".

En este sentido, comentó que se encontró a un "listo" que estaba ofreciendo a los "caminantes o peregrinos que iban más hechos polvo llevarles al siguiente pueblo por 100 euros".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025 de laSexta que se ha vuelto a emitir este martes.

*Ya puedes ver el programa completo deEquipo de Investigación: el Camino en atresplayer.com.