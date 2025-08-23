"No pases por mi calle que te mato": Alejandro Jara, el empresario más veterano de Magaluf

En 2014, Equipo de Investigación charló con Alejandro Jara, empresario de la noche en la zona de Magaluf, sobre las disputas entre clanes empresariales que peleaban por el territorio.

Equipo de Investigación se centró en mostrar la "guerra entre clanes empresariales" que luchan por el turismo "barato y salvaje" de la zona de Magaluf. Entre todos, destacaba un nombre: Alejandro Jara.

Los reporteros se adentraron en la noche para ver cómo trabajaban "sus soldados": los tiqueteros, hombres que luchan a pie de calle por conseguir clientes. Jara, el empresario más veterano de Magaluf, situaba a sus tiqueteros por toda la calle para conseguir turistas. "No los mueve de ahí ni el general Moscardó", advirtió ante las cámaras de laSexta.

Paseando por su calle, desveló al reportero que su guardaespaldas "fue de la seguridad de Berlusconi": "Tiene un tiro en la pierna de aquella época".

Manuel De Haro, otro encargado de bar de la zona, confesó haber "tenido problemas" con Jara por tener "negocios similares y del mismo ambiente": "Hemos tenido juicios y denuncias por competencia desleal por parte de ellos, porque nosotros no vamos a su calle, y ellos sí vienen aquí".

