La batalla legal de un empresario contra Amazon por las devoluciones: "Los clientes nos devolvieron piedras"

Equipo de Investigación entrevistaba en 2022 a un empresario de Madrid que había iniciado acciones legales contra Amazon debido a problemas con las devoluciones. El emprendedor reclamaba a la compañía la suma de tres millones y medio de euros por pagos pendientes y devoluciones que, según aseguraba, nunca llegaron a su almacén o que incluían artículos distintos a los que él había vendido.

Según contaba al programa, entre 2015 y 2019 trabajó con la plataforma, y durante ese período, el 95% de su facturación dependía de las ventas a través de Amazon. En esos años, el empresario llegó a alcanzar los 20 millones de euros en ventas mediante el comercio electrónico en dicha plataforma.

En su contrato con la plataforma se especificaba la política de devoluciones acordada, incluyendo una cláusula en la que se indicaba que el vendedor pagaría "por adelantado los gastos de transporte". El empresario aseguraba que había recibido de vuelta artículos usados por los que debía abonar "1,99 euros", y que en otras ocasiones incluso le llegaban productos "destrozados", pero que Amazon siempre favorecía al cliente en estos casos.

"El problema es que Amazon nos lo manda todo a nosotros y nosotros somos los que revisamos la devolución. Tenemos que reclamar y Amazon decide si la devolución es correcta o no, y en el 99% de los casos da la razón al cliente, por lo que a ti te quitan el dinero, pagas el gasto de envío y de recogida, y el producto es inservible, de manera que al final quien sale perdiendo no es ni Amazon ni el comprador, sino el vendedor", se quejaba. Además, afirmaba que las devoluciones le habían generado pérdidas superiores al millón de euros.

"En una ocasión, un cliente nos estafó más de 1.500 euros. Compró un abrigo de Armani, unas zapatillas de Armani y un chaleco de Armani, y nos devolvió un chaleco de Repsol, unas zapatillas completamente destrozadas, y en otra ocasión nos mandaron piedras", recordaba con indignación.

