Los mensajes de una prima de Arancha Palomino intentando saber sobre su tía, Isabel: "Que vuelva a casa"

La familia de Arancha Palomino la denunció tras no dejarles poner en contacto con su tía Isabel, quien falleció al poco tiempo.

A principios de año, la jueza que investiga al actor Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Súarez Palomino, por la muerte de la tía de ésta abrió juicio oral contra ambos por detención ilegal y por un delito contra la integridad moral de la anciana, así como por estafa agravada y administración desleal al tratar de quedarse con sus bienes, pero no por homicidio, como se investigaba al inicio del proceso.

Equipo de Investigación realizó en 2022 este reportaje sobre el caso, donde habló con varios familiares de Arancha y de la tía Isabel que, incluso, llegaron a denunciar a la primera por no dejarles mantener contacto con Isabel. Y es que mes después de abandonar su casa de madrugada en Asturias, nadie sabía nada de la tía de Isabel.

María, una prima de Avilés de Arancha, llamó a la pareja de Luis para saber de su tía e, incluso, le envió varios mensajes pidiéndole que volviera a su casa, pero no recibió respuesta hasta días después. Tras dos días, Arancha aseguró a su prima que su tía se encontraba perfectamente y con el seguimiento médico que necesitaba y se despidió de la prima amenazando con llevarla al juzgado.

Paco Valdés, tío de Arancha, explicó en este vídeo cómo vivió la familia esos duros momentos en los que no sabían nada de su tía: "Conmigo no tenía contacto, pero con sus hermanos contactaba casi a diario cuando estaba en Asturias, pero cuando llegó a ir a Madrid ya no tenían relación y el teléfono estaba fuera de servicio".

