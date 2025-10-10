El tío de Arancha Palomino, sobre el tenso choque familiar en el funeral de Isabel: "Se tiró al suelo haciendo un paripé"

Esta noche, Equipo de Investigación recupera el caso de la muerte de Isabel Suarez. La jueza abrió en marzo de 2025 juicio contra su sobrina, Arancha Palomino, y su pareja, el actor Luis Lorenzo, por detención ilegal de su tía.

Equipo de Investigación localizó en este fragmento del reportaje sobre la misteriosa muerte de la tía Isabel, quienfalleció el 28 de julio de 2021 en la casa de su sobrina Arancha Palomino y su pareja, el actor Luis Lorenzo, a uno de los familiares: su tío Paco Váldes.

El familiar de Arancha Palomino habla con Glória Serra sobre lo ocurrido en el funeral de Isabel Suárez, el 31 de junio de 2021. "En la iglesia las cosas estaban un poco tensas entre la sobrina, el compañero y la parte de la familia directa", desveló.

"Fue entonces cuando Luis dijo que estaba grabando todo y Arancha se tiró por el suelo, llorando...Haciendo un paripé un poquitín fuerte, era un show", recuerda Paco.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022

