Un amigo de la infancia de Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcàsser: "Cuando discutía con alguien, se ponía loco"

Equipo de Investigación analizaba la fuga de José Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcàsser, responsable de la tortura y muerte de tres adolescentes, y entrevistaba a personas cercanas, vecinos y conocidos para intentar perfilar la mente del criminal.

En 2018, Equipo de Investigación analizaba la fuga de José Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcàsser, responsable de la tortura y muerte de tres adolescentes, y entrevistaba a personas cercanas, vecinos y conocidos para intentar perfilar la mente del criminal.

"Éramos la 'Banda de Calígula'. Nos detenían, nos soltaban y, a las pocas horas, ya estábamos arrestados de nuevo. Cogíamos un coche, lo desvalijábamos, entrábamos en alguna tienda a robar dinero y nos llevábamos todo", recordaba un amigo de infancia de Anglés.

Anglés desapareció sin dejar rastro, y a lo largo de los años numerosos investigadores han tratado de localizarlo, siempre sin éxito.

"Con poco más de veinte años ya vendía cocaína y heroína en su casa. Por mucho que su madre le dijera que no lo hiciera, hacía lo que quería. Hubo muchas redadas, pero siempre lograba escapar, ya fuera por el tejado o por otro lado", añadía su amigo.

A pesar de su conducta delictiva, este testigo describía a Anglés como inteligente, aunque con un temperamento explosivo: "No era tonto, pero cuando discutía con alguien se ponía loco, muy nervioso, y se ahogaba en su propio enfado".

Sin embargo, el amigo de Anglés quiso dejar claro que no deseaba ser vinculado con él ni con los atroces crímenes de Alcàsser: "Prefiero que no me relacionen con él en el caso de las niñas. No he tenido nada que ver", afirmaba con firmeza.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.