Así descubrió la expareja de Luis Lorenzo su relación secreta con Arancha Palomino y una estafa de 400.000 euros

Mercedes García, empresaria, mantuvo una relación sentimental y profesional con el actor Luis Lorenzo, a quien confió la dirección general de su empresa. Tras contratar a un detective privado descubrió su infidelidad con Arancha Palomino e importantes irregularidades económicas.

Luis Lorenzo comenzó a hacerse conocido en 1994. Su rostro apareció en algunos programas de televisión y poco a poco fue ganando protagonismo hasta compartir pantalla con Anabel Alonso, Mario Casas o El Gran Wyoming. Sin embargo, con los años cambia la pequeña pantalla y comienza una historia de amor con Mercedes García, empresaria agrónoma.

Mercedes, que confió la dirección general de su empresa a Luis, desveló a Equipo de Investigación el sueldo que tenía el actor: 15.000 euros al mes y todo tipo de lujos. "En Miami se le antojó un coche y volvimos de EEUU con un Corvette deportivo. Quería ir al hotel más caro del mundo y ahí fuimos, a Abu Dabi", explicó ante los reporteros, reconociendo que ella lo pagaba todo.

Fue la abogada Teresa Bueyes, amiga de la pareja, quien comenzó a "abrirle los ojos". "Contraté un detective y me mandó unas fotos muy comprometidas con su actual mujer, Arancha".

Poco después descubrió que había sacado dinero sin su permiso y que había irregularidades económicas: "Quedé a comer con él y en el postre se presentaron los abogados para decirle que me debía 400.000 euros y él accedió y firmó una escritura de reconocimiento de deuda".

