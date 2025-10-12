Pruebas de la policía irlandesa sugieren que Anglés no se lanzó al agua desde el 'City of Plymouth'

En una entrevista en el docuserie 'Agnes: Historia de una fuga' ua policía irlandesa aseguró que el salvavidas que podría haber usado Anglés para huir del barco no fue utilizado. Equipo de Investigación analizó en este vídeo el resto de pruebas.

Ian R. Kirkland, maquinista del barco City of Plymouth, aseguró en una entrevista concedida a los investigadores de la docuserie 'Anglés: Historia de una fuga' que no cree que Antonio Anglés lograra escapar nadando del navío: "Cuando le abrieron la puerta, solo tuvo que bajar las escaleras, porque la mayoría de los marineros estaban al otro lado, ocupados amarrando el barco. Eso es lo que debió suceder antes de que toda la tripulación saliera".

Otro de los marineros, Jo Hanneghen, aportó un detalle que refuerza esta hipótesis: "Recuerdo que cuando estábamos amarrados en Dublín, encontré una moneda de 200 escudos en la cubierta de popa, al lado de la puerta. Por haber revisado sus pertenencias, sé que él tenía una moneda así".

El primer oficial, Stephen Furness, declaró ante La Garda que: "Se encontró una cuerda en la esquina del barco que daba al puerto, y las pertenencias del polizón estaban justo al lado de esa cuerda".

A pesar de estas evidencias, los periodistas Jorge Saucedo y Genar Martí, autores de la investigación que ha permitido reconstruir los últimos pasos de Anglés, mantienen ciertas dudas sobre su fuga: "¿Por qué apareció un chaleco salvavidas del City of Plymouth en la playa junto al puerto de Dublín?".

Según un miembro de la policía irlandesa: "Nuestros especialistas examinaron el chaleco y confirmaron que no había sido utilizado. Lo lanzaron al agua, probablemente como una estratagema para hacer creer que alguien se había arrojado al mar, pero no fue así".

Este análisis combina testimonios de la tripulación, hallazgos físicos y la investigación periodística para reconstruir los últimos movimientos de uno de los fugitivos más buscados de España, dejando en evidencia que la versión oficial de su escape podría no corresponder con los hechos reales.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de la docuserie 'Anglés: Historia de una fuga'.