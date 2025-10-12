Glòria Serra revela la identidad de Amadeo Lladós, el influencer polémico que critica a los mileuristas

En el reportaje 'Lladós: el hombre que odiaba a los mileuristas', Equipo de Investigación revela quién es Amadeo Lladós, un polémico influencer que ha conseguido que miles de jóvenes se conviertan en fieles adeptos.

Glória Serra y Equipo de Investigación han destapado la identidad de Amadeo Lladós, el polémico influencer y coach madrileño que se volvió viral gracias a un controvertido vídeo en el que hablaba de "panzas" y "mileuristas".

Lladós se presenta como un gurú del éxito personal y profesional. Con un tono enérgico y provocador, anima a sus seguidores a dejar los estudios, levantarse antes del amanecer para hacer ejercicio y cortar lazos con familiares y amigos que no compartan su visión de vida. Según él, solo quienes sigan estas reglas podrán alcanzar la prosperidad y el éxito que merecen. Su mensaje ha calado entre miles de jóvenes, que lo ven como una especie de modelo a seguir en un mundo donde las oportunidades parecen escasas.

Para conocerlo de cerca, los reporteros del programa viajaron hasta Miami, ciudad en la que Lladós reside y desde donde organiza sus controvertidos eventos de coaching. Allí, el equipo pudo presenciar uno de sus encuentros en vivo, donde cada asistente paga hasta 40.000 euros por recibir sus enseñanzas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de enero de 2024 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.