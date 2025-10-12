Ahora

Glòria Serra revela la identidad de Amadeo Lladós, el influencer polémico que critica a los mileuristas

En el reportaje 'Lladós: el hombre que odiaba a los mileuristas', Equipo de Investigación revela quién es Amadeo Lladós, un polémico influencer que ha conseguido que miles de jóvenes se conviertan en fieles adeptos.

Hoy, en Equipo de investigación, Glòria Serra destapa quién es Amadeo Lladós, el influencer que 'odia' a los mileuristas

Glória Serra y Equipo de Investigación han destapado la identidad de Amadeo Lladós, el polémico influencer y coach madrileño que se volvió viral gracias a un controvertido vídeo en el que hablaba de "panzas" y "mileuristas".

Lladós se presenta como un gurú del éxito personal y profesional. Con un tono enérgico y provocador, anima a sus seguidores a dejar los estudios, levantarse antes del amanecer para hacer ejercicio y cortar lazos con familiares y amigos que no compartan su visión de vida. Según él, solo quienes sigan estas reglas podrán alcanzar la prosperidad y el éxito que merecen. Su mensaje ha calado entre miles de jóvenes, que lo ven como una especie de modelo a seguir en un mundo donde las oportunidades parecen escasas.

Para conocerlo de cerca, los reporteros del programa viajaron hasta Miami, ciudad en la que Lladós reside y desde donde organiza sus controvertidos eventos de coaching. Allí, el equipo pudo presenciar uno de sus encuentros en vivo, donde cada asistente paga hasta 40.000 euros por recibir sus enseñanzas.

