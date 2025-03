Javi Poves revela que no tiene sueldo y que ha tenido "la suerte de ser inteligente": "Esa es la verdad"

El presidente del Moscardó ha reconocido en Equipo de Investigación que, "en realidad", no tiene "sueldo". En ese sentido, dice que ha tenido la suerte de "ser inteligente".

Javi Poves, reconocido terraplanista, ha atendido en el Román Valero a Equipo de Investigación. En el estadio del Moscardó, club que preside y entrena, donde ha mostrado una camiseta crítica con la NASA y ha reconocido, además, que no tiene sueldo.

"No, en realidad no tengo sueldo", cuenta para responder después de qué vive: "Bueno, pues yo he tenido la suerte de ser inteligente. Esa es la verdad".

Y, de fondo, la camiseta: "En vez de NASA pone 'Nada'. Es el regalo de un amigo, y bueno, creo que representa mucho más lo que hacen que con la 'S'".