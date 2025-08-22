Un vecino que vive en el último kilómetro del Camino de Santiago francés denuncia ser "parte del decorado": "Nos están echando"

Equipo de Investigación destapó en este fragmento el sufrimiento de los vecinos que viven en el último kilómetro del Camino de Santiago: "Nos están echando; ya ha desaparecido el 80% de la población".

Equipo de Investigación puso el foco en este programa en destapar la situación de los vecinos afectados por vivir en el último kilómetro del camino francés, antes de llegar al Obradoiro. Quienes son testigos de la llegada masiva de peregrinos.

En 2023, más de 200.000 peregrinos desfilaron frente a la ventana de Iván Lago, vecino afectado, quien denunció ante las cámaras de laSexta el infierno vivido, "sobre todo, en los meses de verano y en Semana Santa".

"Yo el mejor ejemplo que digo es que esto es Disneyland para peregrinos. Nosotros somos como Mickey Mouse y la princesita, que estamos aquí. Los vecinos no importamos nada, ni nuestro descanso, ni nuestra vida, y formamos parte de un decorado. Para ellos, es como si esto fuese un parque de atracciones. Nos están echando; ya ha desaparecido el 80% de la población del centro", lamentó.

