María, propietaria de un bar que sirve menús del día: "Es complicado mantener un empleado, los sueldos e impuestos te machacan"

Equipo de Investigación se desplazaba en un reciente programa de esta temporada hasta el bar de María y José, en el que se servían una media de 40 menús del día a la jornada. Estas eran las preocupaciones de los hosteleros.

Mientras unos todavía no han terminado sus desayunos, los bares se preparan para las comidas. Cada día se sirven en España unos 4 millones de menús. En el bar de José y María, en concreto, se sirven de media unos 40 menús del día a la jornada. Así lo contaba la hostelera ante las cámaras de Equipo de Investigación en un reciente reportaje de esta temporada.

María, aseguraba, preparaba la comida ella "solita" porque es "complicado mantener un empleado". "Entre impuestos y sueldos, te machacan", denunciaba. Pese a que ella contaba con una clientela fija, pronosticaba que los menús del día van a acabar desapareciendo.

La hostelera mostraba su preocupación por el incremento constante de los precios y el escaso margen de beneficios que esta situación provoca. A final de mes, a su cuenta llegaban 1.500 euros y otros 1.500 a la de José. "Ese es nuestro sueldo. No te queda más", lamentaba.

"A mí el menú me cuesta entre 8 y 8,50 euros, y luego hasta 12 euros, que es a lo que lo vendo, es el beneficio que me queda", detallaba. En "materia prima" se gastaba "unos 2.500 euros, en luz unos 600 euros, en agua entre 90 y 95 y en gas entre 180 y 200 euros".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025.

