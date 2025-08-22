La ley seca que se ha instaurado en los bares del centro de Madrid desde la pandemia: "Café no tenemos en terraza, corazón"

A partir de las 12 de la mañana, tomar un café en una terraza del centro de Madrid se ha convertido casi en una misión imposible. Así lo comprobaba sobre el terreno Equipo de Investigación en un reportaje de esta temporada.

"En las terrazas de Santa Ana no sirven té ni café. Y te lo dicen tan anchos". Esta era la queja de un usuario de la red social X de la que se hacía eco Equipo de Investigación en un reportaje reciente que fijaba su atención en la transformación que están sufriendo los bares en España. "En El Retiro, tampoco. Se han puesto de acuerdo todos los chiringuitos y nos lo han dicho así, sin pestañear", comentaba otro internauta. Lo mismo ocurría en el Rastro, denunciaban online. Pero, ¿cuál es el motivo detrás de esta ley seca que parece estar instaurándose en el centro de Madrid?

Un hostelero se lo dejaba bien claro a un reportero del programa capitaneado por Glòria Serra: "Si se toman un café y se tiran una hora, son dos euros en una hora, así que se reserva para mesas que vayan a comer y a gastarse 100 euros". Y es que ya no es posisble tomarse un relaxing cup of café con leche ni en la Plaza Mayor ni en otras zonas de la capital.

Así lo comprobaban sobre el terreno las cámaras. "Informa a los clientes que desde las 12h, los cafés, tés e infusiones no se pueden tomar en la terraza", leía la redactora en un cartel. Una camarera de otro local le informaba de que, efectivamente, no servían café.

"El problema del café es que lleva asociado que se esté mucho tiempo parado", explicaba Paco Cruz, rentabilizador de restaurantes. "Piensa en lo que puede llegar a consumir una persona en una terraza. Básicamente, es bebida. Al café -que al hostelero le puede salir por 25 o 40 céntimos y lo va a vender por 1,50 euros- se le puede ganar un euro. ¿Qué va a preferir? Pues, evidentemente, que se vaya a la siguiente fase, que son las cervezas, el combinado o la copa de vino", detallaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025.