Un empresario bilbaíno que ofrece paquetes turísticos para hacer el Camino de Santiago: "En 2024 facturamos más de 30 millones"

De ofrecer paquetes vacacionales para el Camino de Santiago junto a su mujer a convertirse en un empresario de éxito con 50 empleados. Conoce la historia de Joseba Menoyo en este vídeo de Equipo de Investigación.

El bilbaíno Joseba Menoyo y su mujer lanzaron una pequeña agencia de viajes centrada en el Camino de Santiago. Un proyecto que con el tiempo se transformó en Santiago Ways: el operador turístico líder en paquetes relacionados con esta ruta. Actualmente, cuentan con un equipo de 50 personas y su facturación en 2024 superaró los 30 millones de euros.

El 80% de los viajeros que contratan sus servicios provienen del extranjero. Estados Unidos se corona como el principal mercado, pero también tienen mucha demanda en Corea del Sur, Australia, Alemania o Canadá. Sobre el coste medio para una pareja que desea hacer la ruta clásica desde Saint-Jean-Pied-de-Port, en Francia, el bilbaíno desveló que rondaba los 10.000 euros.

La pandemia supuso un duro golpe para la empresa. En 2020, la facturación se desplomó hasta el millón de euros. No obstante, la recuperación fue rápida. "2021 fue el punto de inflexión: facturamos cuatro millones. En 2022 llegamos a 13 millones y en 2023 a 25. Este año cerraremos por encima de los 30", afirmó el fundador.

