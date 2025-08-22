El enfado del dueño de un bar de pintxos tradicionales de Donosti: "Es difícil ver un bar en el que los padres se jubilen y los hijos sigan"

Equipo de Investigación hablaba con un hostelero de Donosti en un reciente programa de esta temporada. El hombre denunciaba que un nuevo modelo de negocio le estaba comiendo el terreno a los bares tradicionales que sirven pintxos.

Hasta Donosti, la capital del pintxo, se trasladaba Equipo de Investigación en este reciente reportaje para comprobar que, al igual que en otros lugares de España, la tradición hostelera está cambiando por completo, a pesar de que la costumbre del aperitivo se resiste a abanonarnos.

En este lugar en el que los turistas multiplican por cinco su población cada año, los bares de toda la vida están viendo cómo un nuevo modelo de negocio les está comiendo el terreno.

De ello se quejaba Gorka Bueno, el dueño de uno de estos locales tradicionales de pintxos, antes las cámaras del programa. "Hay muchos que no sé si son grupos de inversión o gente, pero han aparecido en los últimos años comprado muchos locales al precio que sea", denunciaba.

"Ahora es difícil ver un bar en el que los padres se jubilen y los hijos sigan", lamentaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025.