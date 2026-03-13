Equipo de Investigación se adentra en un botellón donde se mezclan bebidas energéticas y alcohol: "Una Coca Cola sabe como raro"

Equipo de Investigación pregunta en un botellón a los jóvenes sobre el consumo de bebidas energéticas con alcohol. Algunos aseguran que "activa más que un refresco", mientras que otros avisan de que hay personas que han acabado en urgencias.

En los botellones de los jóvenes, la mezcla de bebidas energéticas y alcohol ya no es una excepción, es parte del ritual. Equipo de Investigación se adentra en un botellón para preguntarles desde cuándo consumen esta combinación.

"Desde hace mucho", cuenta un joven, mientras otro señala que le "gusta más" porque "activa más que un refresco". "A mí siempre me ha gustado mucho el dulce y una Coca Cola sabe como raro", señala.

Además, los jóvenes utilizan directamente la lata de la bebida energética para hacer la mezcla porque, según ellos "es más barato" y "no tienes que comprar vasos".

Los reporteros también hablan con otro grupo que, en su caso, no está tomando bebidas energéticas. Aseguran que "están bastante de moda" y creen que es "por el subidón": "Yo cuando tenía 18 también las tomaba porque aguantaba toda la noche", afirman.

También señala que con la bebida energética "te notas que vas al doble de revoluciones" y que "acelera el corazón", por lo que reconoce que a su madre "no le gusta mucho" que lo tome.

Un joven admite que lo toma cuando va "de fiesta" y que lo mezcla con ron, whisky o "cualquiera". La sensación que nota, asegura, es que "no te enteras de que te está subiendo el alcohol". Unas chicas cuentan que conocen a gente que se tomó cuatro copas con bebida energética y "tuvo que ir al médico de la taquicardia que le dio y estuvo allí toda la noche".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Bebidas energéticas: el precio del subidón' en atresplayer.