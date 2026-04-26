Los audios que marcaron las últimas horas de Esther López: "Me voy a ir para casa y cada uno a la suya"

Cuatro años después, el caso Esther López dio un giro con la aparición de un zulo en casa de Óscar, principal sospechoso. Los últimos audios de la joven revelan que pensaba volver a casa horas antes de desaparecer en Traspinedo.

Cuatro años después de la muerte de Esther López, el caso volvió a dar un vuelco inesperado. La aparición de un zulo en la vivienda de Óscar, principal sospechoso y última persona que vio con vida a la joven, reactivó una investigación marcada por las incógnitas desde el primer día. Aunque pertenecía al círculo de amistades de Esther y siempre estuvo bajo sospecha, no fue hasta el pasado diciembre cuando fue llamado a juicio oral.

En 2022, meses después de que el cuerpo de la joven apareciera en una cuneta de Traspinedo (Valladolid), con la instrucción aún abierta, Equipo de Investigación reconstruyó sus últimas horas y tuvo acceso a los últimos mensajes y audios enviados por Esther antes de desaparecer.

Uno de ellos llegó tras un mensaje de WhatsApp de su amigo Carolo, vecino del pueblo, que le preguntaba si sabía dónde podía conseguir "un pollo" aquella noche. La respuesta de Esther, en una nota de voz, reflejaba con claridad cuál era su intención en ese momento: regresar a casa tras la celebración en casa de Luisón. "Ni idea, tío, ahora mismo ni idea. Yo me voy a ir para casa y ya cada uno en su casa", decía.

Una hora antes, Esther había estado viendo el partido de la Supercopa de España en un pub. "Su amigo Luisón va a buscarla a su casa porque habían quedado para ver el fútbol. Jugaban Real Madrid y FC Barcelona. Como gana el Real Madrid, se van a celebrarlo a casa de Luisón", explicó entonces en el programa Francisco Pérez, criminólogo y profesor de la UCJC.

Sin embargo, pese a su aparente intención de marcharse, Esther cambió de planes y acudió después a otro bar para reunirse con Carolo y Óscar. Allí, según los recibos bancarios a los que accedió el programa, Óscar gastó más de 400 euros en una máquina tragaperras durante aquella madrugada.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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