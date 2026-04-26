Así funcionan las granjas automatizadas de pollos: "Si los sacáramos a la calle, en 24 horas morirían"

Equipo de Investigación viaja a Galicia para visitar una explotación avícola donde solo trabajan dos personas para producir más de 100.000 pollos al año. Su responsable explica cómo funciona y las condiciones concretas de los animales que se crían allí.

El pollo es la carne más barata porque ya no se cría como antes. Equipo de Investigación visitaba hace unas semanas una granja avícola en Galicia en un especial en el que analizaba el modelo de producción, los productos procesados y el negocio de una industria clave en la alimentación.

Los reporteros descubrían que, en la actualidad, tan solo hacen falta dos personas para producir más de 100.000 pollos al año. Así lo explicaba Luis Miguel Corroto, granjero avícola, que explicaba que la explotación es una nave "totalmente automatizada" donde "las labores humanas son solamente de supervisión de salud del pollito y de comprobación de averías y estado de cuestiones no informatizables".

Allí todo está controlado. Cada parámetro se mide las 24 horas del día, desde la humedad hasta la iluminación, para mejorar el crecimiento de los animales, que en menos de 50 días deben alcanzar el peso que exige el mercado.

Luis contaba que se trata de un pollo "seleccionado genéticamente para vivir en determinadas condiciones ambientales, que son las del interior de una nave, para que engorde de la mejor manera y lo más rápido posible". "Si nosotros cogiéramos 10 animales y los sacáramos a la calle, en 24 horas morirían", afirmaba.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de abril de 2026.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación '¿Qué pollo estamos comiendo?' en atresplayer.

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