Tres días antes de desaparecer, Esther López estuvo en un motel con un amigo: "Me he metido en un embolado…"

La aparición de un zulo en casa de Óscar, principal sospechoso por la muerte de Esther López y último en verla con vida, reactivó un caso marcado por incógnitas desde que el cuerpo de la joven apareció en Traspinedo tras 24 días desaparecida.

El caso por la muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid) volvió a sacudirse con un hallazgo inesperado: la localización de un zulo en la vivienda de Óscar, considerado desde el inicio como principal sospechoso y la última persona que vio con vida a la joven. Su nombre siempre estuvo ligado a la investigación y, de hecho, el pasado mes de diciembre fue llamado a juicio oral.

Meses antes, en 2022, cuando la instrucción seguía abierta y aún persistían numerosas incógnitas tras la aparición del cadáver en una cuneta, Equipo de Investigación reconstruyó los movimientos previos a la desaparición de Esther y habló con José Miguel, amigo de la joven y una de las últimas personas que estuvo con ella.

El análisis de las horas anteriores llevó a los agentes hasta un motel situado en la autovía de Palencia. Las cámaras de seguridad captaron a Esther bajando del asiento del copiloto de un coche azul propiedad de José Miguel. Ambos pasaron allí la noche.

Cuatro horas después, las imágenes la muestran abandonando el establecimiento al volante del mismo vehículo. "Volvíamos de fiesta. Fuimos a ducharnos hasta que abriera el garito por la mañana", relató entonces José Miguel. "La dejé en casa y no he vuelto a saber nada hasta que pasó todo esto", añadió.

El amigo de Esther aseguraba haberse visto envuelto en una situación que nunca imaginó. "Me he metido en un embolado sin querer...", lamentaba. También defendía a la joven y cuestionaba la versión ofrecida posteriormente por Óscar sobre haberla dejado sola de madrugada. "Era muy buena chica, muy buena amiga... dejar a esta amiga mía tirada a esas horas en la calle...", señalaba.

El cuerpo sin vida de Esther López fue encontrado el 5 de febrero de 2022 en Traspinedo, después de 24 días de intensa búsqueda y de una investigación que, años después, sigue revelando nuevos capítulos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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