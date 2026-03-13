La sorprendente oferta de un supermercado: 24 latas de bebidas energéticas y una botella de ron de regalo

Equipo de Investigación pregunta sobre una llamativa oferta que mezcla bebidas energéticas y alcohol a la encargada de un supermercado, que desvela que el dueño de la marca de bebida y del establecimiento es la misma persona.

Es viernes, empieza la hora punta del consumo de bebidas energéticas entre los jóvenes y un supermercado lanza una promoción tan exclusiva como llamativa: por la compra de 24 latas, una botella de ron de regalo.

La oferta combina energía y alcohol en el mismo reclamo. Equipo de Investigación pregunta sobre ella a la encargada del establecimiento, que asegura que esa promoción ya no está vigente, a pesar de los reporteros le dicen que sí la han visto.

Cuando le preguntan si esta oferta iba dirigida a los jóvenes, lo niega y recuerda que "está prohibido vender alcohol a los menores". En su lugar, asegura que el reclamo es para "quien le apetezca tomar un energético".

La encargada también confirma que la marca de bebidas energéticas pertenece al dueño del supermercado. Como confirma la información disponible en sus propias páginas web, este empresario gestiona tanto la distribución como la bebida, que lanzó en 2023.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Bebidas energéticas: el precio del subidón' en atresplayer.